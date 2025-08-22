«Калашников» отметил 50-летие подводного автомата АПС

АПС стал первым в мире автоматом, способным эффективно работать под водой благодаря уникальной конструкции. Его разработали сотрудники ЦНИИТОЧМАШ — Владимир и Елена Симоновы, Пётр Сердюков — в рамках научно-исследовательской работы «Моруж-3». Важной инновацией стал автоматический газовый регулятор, который обеспечивает надежную работу автомата как под водой, так и на воздухе.

Оружие предназначено для водолазов и бойцов спецназа, передвигающихся под водой с ластами или на подводных средствах. АПС поражает цели под водой на глубине до 40 метров, а на суше пули сохраняют убойную силу до 100 метров. Основной магазин вмещает 26 специальных игловидных патронов, которые стабильно летят в воде без вращения, так как ствол гладкий.