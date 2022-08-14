«Калашников» показал серийную версию стелс-беспилотника ZALA

Как пишет РБК, аппарат может оставаться невидимым благодаря малой акустической и визуальной заметности. Управлять беспилотником можно с помощью ручного контроллера. Оператор в это время может находиться даже в транспортном средстве.

Габариты аппарата составляют 540 х 540 х 190 мм. Он способен летать более 30 минут на высоте до 1500 метров и развивать скорость до 30 км/ч. Дальность связи — более 3,5 километра. Утверждается, что беспилотник устойчив в работе в условиях подавления средствами РЭБ. Он уже прошёл испытания.