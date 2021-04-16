Калашников представил дрон с защитой от средств радиоэлектронной борьбы

Методами радиоэлектронной борьбы, как правило, можно заглушить управляющие или GPS-сигналы и тем самым заставить беспилотник сесть на землю или разбиться. Можно также перехватить управление дроном. Однако если беспилотный аппарат не использует GPS, все эти методы становятся бесполезными.

Таков новый дрон ZALA AERO. Его габариты равны 53×55×19 см, а взлётная масса — 3,5 кг. Беспилотник может находиться в воздухе 40 минут. Пролетит за это время до 5 километров. На дрон можно установить камеру и тепловизор.

У беспилотника есть устройство индивидуального позиционирования, поэтому он может ориентироваться на местности без сигнала GPS.