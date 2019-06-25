Калашников представил новое оружие против дронов

Общественности его показали на международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Новый антидрон REX-2 весит всего три килограмма и имеет уменьшенные габариты по сравнению с предшественником, представленным в 2017 году.

REX-2 оснащён тремя модулями подавления сигнала беспилотников: на 2,4 ГГц, 5,8 ГГц и на сигналы спутниковой навигационной системы (СНС). На корпусе антидрона помимо блока подавления СНС размещена индикация заряда батареи. На REX-2 можно установить также видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел.

Антидрон уже прошёл лабораторные испытания в Удмуртии. Устройство сертифицировали и признали безопасным для владельца.