«Калашников» представил собственный электромобиль для такси

Как рассказал концерн, автомобиль также может выполнять функции служебного для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на большие расстояния.

По заверениям создателей, UV-4 отличается высокой плавностью хода и имеет низкую пожароопасность в случае аварии (камень в огород многострадальных Tesla). Также автомобиль должен быть прост в использовании и техобслуживании. Его мощность равна 50 киловаттам, максимальная скорость — 80 километров в час, а запас хода — 150 километров. Весит машина 650 килограммов, длина её составляет 3,4 метра, ширина — 1,5 метра, высота — 1,7 метра.

Новинку показали на Международном евразийском форуме «Такси».

Фото: «РИА Новости»