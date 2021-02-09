«Калашников» раскрыл назначение «оружия для хипстеров» с подключением к смартфону

Как пишет РБК, оружие МР-155 Ultima способно обучать стреляющего. Оно оснащено процессором со счётчиком выстрелов, компасом и видеозаписью. Задача новинки — привлечь новые поколения, «ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них».

МР-155 Ultima — это охотничье ружьё. Глава «Калашникова» посетовал, что классическая охота становится сегодня всё более редкой. Поэтому «хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z».

Впервые МР-155 Ultima показали на форуме «Армия-2020». Ружьё, как можно догадаться, разработано на базе классического ружья MP-155. Его ориентировочная цена — 100 тысяч рублей.