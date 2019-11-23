«Калашников» создал полностью электрический мотоцикл

Мотоцикл презентовали на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, пишут «Известия». Мощность «Иж» достигает 50 киловатт в пике. Работает он на литий-ионной батарее. Сообщается, что новинка принадлежит к типу мотоциклов Cafe Racer. Дизайн таких байков оптимизирован для достижения скорости и управляемости в ущерб комфорту езды. «Калашников» позиционирует электромотоцикл как средство для «интересной и быстрой езды».

Когда начнётся серийное производство новинки, пока не известно. Журналисты также пишут, что концерн сейчас работает над линейкой электрических мотоциклов гражданского и военного назначения.