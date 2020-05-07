«Калашников» создал сервис по доставке грузов дронами

Сервис разработала группа компаний ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников». Проект получил название ZALA AERO DRONE DELIVERY, пишет «РИА Новости».

В компании, описывая преимущества сервиса, называют отсутствие необходимости выстраивать сложные логистические маршруты и думать о трафике. Доставка дронами позволит осуществлять процесс кратчайшим путём и за минимальные сроки.

Отмечается, что беспилотники смогут спокойно обходить препятствия на пути с помощью карты рельефа местности. Её можно получить посредством воздушного лазерного сканирования.

В целом, для дронов будет автоматически прокладываться оптимальный маршрут. Он даже будет согласован с органами-регуляторами воздушного движения. Также сообщается, что оператор сможет управлять беспилотниками даже на сверхнизких высотах благодаря помехоустойчивым каналам связи.