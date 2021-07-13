«Калашников» создаст субкомпактный пистолет-пулемёт

В будущем пистолете применят технологии новейшего пистолета Лебедева. Сейчас уже идёт отработка технических требований к новому образцу. У новинки имеются и потенциальные заказчики.

Стоит отметить, что пистолет Стечкина снят с производства и с вооружения. Он был единственным советским образцом субкомпактного автоматического оружия. А вот пистолет Лебедева — это компактное стрелковое оружие разработки «Калашникова». Оно изготовлено под патрон 9 × 19 мм Парабеллум. Пистолет Лебедева предназначен для использования в вооружённых силах и правоохранительных структурах, а также для соревнований различного класса. Концепцию оружия помогали разрабатывать инструкторы центра подготовки спецназа ФСБ и стрелки-спортсмены.