«Калашников» улучшил автомат АК-12

О модернизации ТАСС рассказали во время международной выставки вооружений IDEX-2021. По словам представителей «Калашникова», автомат получил более эргономичный приклад, новую рукоятку управления огнём со спусковой скобой. Также у него изменили прицельные приспособления.

Отмечается, что автомат АК-12 доработали с учётом результатов войсковой эксплуатации. Судя по словам представителей «Калашникова», это не последняя модернизация. Конструкторы компании «находятся в постоянном поиске направлений дальнейшего совершенствования АК-12».

Сейчас идут серийные поставки автомата. Заказчики получили уже десятки тысяч единиц АК-12.

Напомним, международная выставка IDEX проводится в Абу-Даби в период с 21 по 25 февраля.

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