«Калашников» впервые продемонстрировал ракету для беспилотника

Например, на беспилотных вертолётах. Разработкой такого занимается научно-производственное предприятие «Стрела». На форуме концерн продемонстрировал на своём стенде БПЛА, на котором уже установлены три ракеты С-8Л.

По словам первого заместителя гендиректора компании Андрея Семёнова, ракеты может уничтожать и одиночные, и групповые подвижные, а также неподвижные цели. У С-8Л есть лазерная полуактивная головка самонаведения, а также осколочно-фугасная боевая часть. Дальность ракеты составляет 6 километров.

Это не единственная новинка от «Калашникова» сегодня. Также концерн рассказал о дронах-камикадзе морского базирования «КУБ». Они улучшат боевые возможности кораблей.