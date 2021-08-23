«Калашников» выпустил умное ружьё с подключением к смартфону

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«Калашников» выпустил умное ружьё с подключением к смартфонуНазвана его цена
Концерн «Калашников» наконец выпустил серийную версию смарт-ружья MP-155 Ultima. Оно может синхронизироваться с мобильными устройствами и обучать стреляющего.
Впервые МР155 Ultima показали год назад на форуме «Армия-2020». За год концерн кардинально переработал бортовой ПК. Теперь он функционирует на системе Android. Переработали и дизайн ружья. Теперь он адаптирован под возможность использовать ружьё с отделяемым прикладом.
Напомним, бортовой ПК МР155 Ultima имеет цифровой дисплей, счётчик выстрелов, часы, компас, секундомер, таймер и индикатор остатка патронов. В целом, ружьё можно модифицировать под нужды клиента. Оно использует патрон 12/70, а ёмкость магазина составляет семь патронов (+1).
На МР155 Ultima уже можно оформить предзаказ. Ружьё стоит 130 тысяч рублей.