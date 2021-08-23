«Калашников» выпустил умное ружьё с подключением к смартфону

Впервые МР155 Ultima показали год назад на форуме «Армия-2020». За год концерн кардинально переработал бортовой ПК. Теперь он функционирует на системе Android. Переработали и дизайн ружья. Теперь он адаптирован под возможность использовать ружьё с отделяемым прикладом.

Напомним, бортовой ПК МР155 Ultima имеет цифровой дисплей, счётчик выстрелов, часы, компас, секундомер, таймер и индикатор остатка патронов. В целом, ружьё можно модифицировать под нужды клиента. Оно использует патрон 12/70, а ёмкость магазина составляет семь патронов (+1).

На МР155 Ultima уже можно оформить предзаказ. Ружьё стоит 130 тысяч рублей.