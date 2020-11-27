«Калашников» выпустит новые дроны-камикадзе

Об этом пишет издание «РИА Новости» со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхана Оздоева. По его словам, Zala Aero Group производит серию ударных беспилотников «КУБ», «Ланцет-1» и «Ланцет-3». Собеседник издания утверждает, что они все превосходят зарубежных конкурентов по тактико-техническим характеристикам.

Тем не менее, «Калашников» продолжает вести работу и над новыми дронами: как обычными, так и камикадзе.

Одним из первых дронов-камикадзе компании можно назвать «КУБ». Затем она создала барражирующий дрон-камикадзе «Ланцет».

Ранее стало известно, что Zala Aero Group создала сервис по доставке грузов дронами ZALA AERO DRONE DELIVERY.