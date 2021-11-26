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«Калашников» запатентовал мини-электромобили

Когда начнётся производство — неясно
Концерн «Калашников» запатентовал два прототипа электрических мини-автомобилей. Их изображения были опубликованы базе данных Федерального института интеллектуальной собственности России.
«Калашников» запатентовал мини-электромобили

По рисункам понятно, что у электрокаров будет либо три, либо четыре колеса. Трёхколесная версия будет меньше, у неё не предусмотрено дверей. В такую машину могут вместиться два человека. Также есть багажник.

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Журналисты предположили, что у запатентованный автомобилей могут быть такие же характеристики, что и у концептов других миникаров, которые уже показывал «Калашников».Максимальная скорость у них достигала 80 км/ч, а запас хода до 150 км.

Стоит отметить, что пока неясно, когда может начаться серийное производство таких электрокаров.

В 2018 году концерн «Калашников» выпустил 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум».

Источник: VC.ru
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