«Калашников» запатентовал мини-электромобили

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«Калашников» запатентовал мини-электромобилиКогда начнётся производство — неясно
Концерн «Калашников» запатентовал два прототипа электрических мини-автомобилей. Их изображения были опубликованы базе данных Федерального института интеллектуальной собственности России.
По рисункам понятно, что у электрокаров будет либо три, либо четыре колеса. Трёхколесная версия будет меньше, у неё не предусмотрено дверей. В такую машину могут вместиться два человека. Также есть багажник.
Журналисты предположили, что у запатентованный автомобилей могут быть такие же характеристики, что и у концептов других миникаров, которые уже показывал «Калашников».Максимальная скорость у них достигала 80 км/ч, а запас хода до 150 км.
Стоит отметить, что пока неясно, когда может начаться серийное производство таких электрокаров.
В 2018 году концерн «Калашников» выпустил 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум».
Источник: VC.ru