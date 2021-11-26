«Калашников» запатентовал мини-электромобили

Журналисты предположили, что у запатентованный автомобилей могут быть такие же характеристики, что и у концептов других миникаров, которые уже показывал «Калашников».Максимальная скорость у них достигала 80 км/ч, а запас хода до 150 км.

Стоит отметить, что пока неясно, когда может начаться серийное производство таких электрокаров.

В 2018 году концерн «Калашников» выпустил 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум».