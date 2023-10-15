Калифорнийский институт отозвал иск против Apple по поводу Wi-Fi

Это решение было принято примерно через два месяца после того, как обе стороны намекнули на возможность заключения мирового соглашения.

В заявлении, поданном в окружной суд США в штате Калифорния, Caltech потребовал отклонить свои претензии с невозможностью повторного возбуждения дела в будущем. Институт также потребовал, чтобы Broadcom последовала его примеру и сделала то же самое. Broadcom не выразила своего несогласия с этим требованием. Кроме того, Caltech потребовал отклонить все встречные иски, выдвинутые компанией Apple.

Ранее в этом году Caltech уже заключил мировое соглашение с Samsung. Институт также участвовал в патентных разбирательствах с другими технологическими гигантами, включая Microsoft, Dell и HP.