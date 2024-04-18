Калифорния потребовала у Google платить новостным сайтам: компания их… «удалила»

Альянс, представляющий более 2200 издателей, утверждает, что действия Google носят «принудительный или ответный характер» и направлены на то, чтобы уничтожить CJPA. Законопроект, принятый Ассамблеей штата в прошлом году, обяжет Google и аналогичные платформы выплачивать калифорнийским новостным изданиям компенсацию за размещение ссылок на их контент.

Google настаивает, что это «краткосрочный тест», чтобы оценить влияние CJPA на его платформу. Однако критики видят в этом тактику давления. Google утверждает, что закон ставит в невыгодное положение мелких издателей и ограничивает доступ пользователей к разнообразным источникам новостей.

News/Media Alliance утверждает, что действия Google потенциально нарушают множество законов, включая федеральное антимонопольное законодательство и правила защиты прав потребителей. Они также ссылаются на потенциальные нарушения закона о гражданских правах Калифорнии и законов о недобросовестной конкуренции.