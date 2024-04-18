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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 18:33
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Калифорния потребовала у Google платить новостным сайтам: компания их… «удалила»

За игнорирование в Google Поиске попросили провести расследование
News/Media Alliance просит провести федеральное расследование в отношении удаления Google ссылок на калифорнийские новости из некоторых поисковых запросов пользователей. Шаг Google был предпринят в ответ на предложенный в Калифорнии закон, CJPA, который потребует от технологических гигантов платить издателям за размещение их контента.
Калифорния потребовала у Google платить новостным сайтам: компания их… «удалила»
© Ferra

Альянс, представляющий более 2200 издателей, утверждает, что действия Google носят «принудительный или ответный характер» и направлены на то, чтобы уничтожить CJPA. Законопроект, принятый Ассамблеей штата в прошлом году, обяжет Google и аналогичные платформы выплачивать калифорнийским новостным изданиям компенсацию за размещение ссылок на их контент.

Google настаивает, что это «краткосрочный тест», чтобы оценить влияние CJPA на его платформу. Однако критики видят в этом тактику давления. Google утверждает, что закон ставит в невыгодное положение мелких издателей и ограничивает доступ пользователей к разнообразным источникам новостей.

News/Media Alliance утверждает, что действия Google потенциально нарушают множество законов, включая федеральное антимонопольное законодательство и правила защиты прав потребителей. Они также ссылаются на потенциальные нарушения закона о гражданских правах Калифорнии и законов о недобросовестной конкуренции.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
Теги:
#новости
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#деньги
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#Google
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#сша