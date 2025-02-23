Калифорния захотела официально зарегистрировать снежного человека

Бигфут давно стал частью калифорнийского фольклора, особенно в таких городах Северной Калифорнии, как Уиллоу Крик, где есть Музей бигфута, предприятия, посвященные бигфуту, и где часто происходят «встречи» с ним. Сторонники, такие как исследователь Мэтт Монеймейкер, верят в существование этого существа, в то время как скептики утверждают, что большинство встреч — это неправильно идентифицированные медведи.

Сообщения о снежном человеке встречаются по всей территории США, однако ни фотографий, ни видео, ни научных доказательств, таких как ДНК или кости, так и не было найдено. Тем не менее, легенда продолжает жить, и регулярно появляются сообщения о новых наблюдениях.