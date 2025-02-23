Калифорния захотела официально зарегистрировать снежного человека

Опубликовано 23 февраля 2025, 06:001 мин.
Калифорния захотела официально зарегистрировать снежного человекаСделать своим официальным криптидом
Новый законопроект в Калифорнии, AB-666, предлагает сделать снежного человека официальным криптидом штата. Законопроект представил Крис Роджерс, который представляет регион, известный наблюдениями за йети. В Калифорнии уже есть множество официальных символов, от золотого мака (цветка штата) до свинг-танца (государственного танца), поэтому Роджерс считает, что почему бы и снежному человеку не стать таким же?
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Бигфут давно стал частью калифорнийского фольклора, особенно в таких городах Северной Калифорнии, как Уиллоу Крик, где есть Музей бигфута, предприятия, посвященные бигфуту, и где часто происходят «встречи» с ним. Сторонники, такие как исследователь Мэтт Монеймейкер, верят в существование этого существа, в то время как скептики утверждают, что большинство встреч — это неправильно идентифицированные медведи.
Сообщения о снежном человеке встречаются по всей территории США, однако ни фотографий, ни видео, ни научных доказательств, таких как ДНК или кости, так и не было найдено. Тем не менее, легенда продолжает жить, и регулярно появляются сообщения о новых наблюдениях.