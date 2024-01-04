КАМАЗы поколения К5 получат холодильники отечественного производства

КАМАЗы поколения К5 получат холодильники отечественного производстваИмпортозамещение во всей красе
POZIS, дочернее предприятие Ростеха, разработало холодильник для хранения продуктов в кабине КАМАЗов. Оборудование создано в рамках программы импортозамещения и будет использоваться в грузовиках поколения К5, пишет госкорпорация.
Первые холодильники из установочной партии уже прошли эксплуатационные испытания. Начало серийного производства запланировано на первый квартал 2024 года. Изделия компактны и устанавливаются в выдвижной ящик в кабине на полозьях. Общий полезный объем холодильников может составлять 20 или 31 литр.
На сегодняшний день ассортимент POZIS насчитывает 163 базовые модели и более 700 модификаций холодильной техники. Среди них есть как бытовые, так и медицинские изделия.
Новые холодильники — долгожданное дополнение к модельному ряду КАМАЗа поколения К5. Они обеспечат водителям удобный способ хранения продуктов и напитков в дороге.