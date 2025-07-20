Камчатка станет первым регионом для внедрения новых технологий в энергетике

Опубликовано 20 июля 2025, 04:211 мин.
Камчатка станет первым регионом для внедрения новых технологий в энергетикеЧто они хотят
Камчатка станет пилотным регионом России, где будут разрабатывать и внедрять новые технологии производства электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев во время поездки на полуостров.
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В качестве основы выбран Мутновский геотермальный комплекс, где уже работает электростанция, использующая подземный пар. По словам министра, этот проект станет примером для всей страны.
Также на Камчатке планируют готовить специалистов в области новых энергетических технологий. В будущем они будут работать в различных регионах России.
Цивилев отметил, что специалисты проанализируют старые советские проекты и изучат, как их можно реализовать с применением современных решений.
Мутновская геотермальная станция работает на природном паре, который подаётся с глубины по трубопроводам. Установленная мощность станции — 50 мегаватт. Это один из примеров экологически чистой энергетики, которую Россия планирует активно развивать.