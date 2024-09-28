Камера безопасности Eufy научилась снимать ночью так, словно это день

Камера безопасности Eufy научилась снимать ночью так, словно это деньУмная камера безопасности, которая видит в темноте
Эта передовая камера использует 1/1,8-дюймовый CMOS-сенсор и обработку изображений на основе искусственного интеллекта для получения ярких изображений без использования фонаря. В S3 Pro также реализовано радарное распознавание движения, что значительно снижает количество ложных оповещений до 99%, гарантируя, что пользователи будут получать уведомления только о реальных угрозах, сообщает пресс-служба.
S3 Pro стоит $ 549,99 за комплект из двух камер с HomeBase S380 и является первой камерой Eufy, совместимой с Apple HomeKit Secure Video. Камера поддерживает круглосуточную запись при проводном подключении и оснащена аккумулятором емкостью 13 000 мАч, обеспечивающим до 365 дней автономной работы, дополненным увеличенной солнечной панелью для оптимальной зарядки.
Дополнительные функции включают двустороннюю аудиосвязь, сирену на 100 дБ и возможность записи в разрешении 4K.