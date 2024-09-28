Камера безопасности Eufy научилась снимать ночью так, словно это день

S3 Pro стоит $ 549,99 за комплект из двух камер с HomeBase S380 и является первой камерой Eufy, совместимой с Apple HomeKit Secure Video. Камера поддерживает круглосуточную запись при проводном подключении и оснащена аккумулятором емкостью 13 000 мАч, обеспечивающим до 365 дней автономной работы, дополненным увеличенной солнечной панелью для оптимальной зарядки.

Дополнительные функции включают двустороннюю аудиосвязь, сирену на 100 дБ и возможность записи в разрешении 4K.