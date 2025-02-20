Камера GoPro Max 360 получила новую версию впервые за 5 лет

Теперь камера работает со стандартными штативными креплениями ¼−20. В ней также используется аккумулятор Enduro емкостью 1600 мАч, который отлично работает даже при низких температурах.

Компания GoPro добавила в приложение Quick App новые функции, основанные на искусственном интеллекте, включая отслеживание объектов и автоматические переходы для более плавного редактирования видео. Пользователи также могут применять новые фильтры и эффекты. Для редактирования на ПК есть новый плагин Reframe для Adobe Premiere Pro и After Effects.

Подписчики GoPro получают неограниченное облачное хранилище и могут редактировать свои 360-видео онлайн.

Несмотря на эти обновления, качество видео на камере не улучшилось: оно осталось на уровне 5,6K — без изменений с 2019 года.