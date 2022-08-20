Камера смартфона смогла обнаружить закупоренные сосуды

Американская кардиологическая ассоциация заявляет, что это может быть новый неинвазивный способ обследования людей, подверженных риску инсульта. Специалисты отметили, что каждый год от 2% до 5% инсультов происходят без симптомов, поэтому необходимо более точное и раннее выявление риска этого состояния.

Учёные сообщили, что анализ видео, записанного на смартфон, точно обнаружил закупоренные артерии на шее. Алгоритм выявил стеноз (сужение сосуда) с точностью до 87% в группе, которой уже поставили правильный диагноз.