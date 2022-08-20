Камера смартфона смогла обнаружить закупоренные сосуды

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Камера смартфона смогла обнаружить закупоренные сосудыЭто важно для предотвращения инсульта
Новое исследование предполагает, что камера смартфона способна обнаружить закупорку кровеносного сосуда на шее, которая может вызвать инсульт.
Американская кардиологическая ассоциация заявляет, что это может быть новый неинвазивный способ обследования людей, подверженных риску инсульта. Специалисты отметили, что каждый год от 2% до 5% инсультов происходят без симптомов, поэтому необходимо более точное и раннее выявление риска этого состояния.
Учёные сообщили, что анализ видео, записанного на смартфон, точно обнаружил закупоренные артерии на шее. Алгоритм выявил стеноз (сужение сосуда) с точностью до 87% в группе, которой уже поставили правильный диагноз.