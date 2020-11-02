Камеры на российских дорогах начнут фиксировать использование телефона водителем

В Telegram-канале ведомство объяснило, что современная дорожная камера может делать до 250 высококачественных фотографий в секунду. Эти кадры потом обрабатывают нейронные сети. Благодаря этому камера может распознавать руль, руки водителя и ремень безопасности. Если обнаруживается нарушение, то система автоматически формирует материал для постановления инспектора. Результаты работы камер будут контролировать сотрудники.

В Дептрансе рассказали, что система уже прошла испытания. Она тестировалась с февраля 2020 года, но без вынесения штрафов. Отмечается, что на фотографиях с нарушениями изображение лица водителя будет размыто. Ведомство напомнило, что штраф за использование телефона за рулём составляет 1500 рублей.