Камеры умного дома Wyze начали предоставлять доступ неизвестным

Первоначально сообщения о проблеме появились на Reddit, где пользователи делились своим удивлением, увидев незнакомые записи с камер.

Пострадавшие пользователи получали доступ к ленте через веб-просмотрщик Wyze по адресу view.wyze.com. Компания признала наличие проблемы, заявив, что страница «находится на техническом обслуживании» и что она работает над ее решением. Сотрудник службы поддержки Wyze подтвердил наличие проблемы с порталом онлайн-камер и сообщил, что в настоящее время ведутся работы по ее устранению. Однако они не смогли назвать примерные сроки устранения проблемы.

После этого представитель компании Wyze Дэйв Кросби опубликовал заявление, в котором уточнил, что речь идет о проблеме с веб-кэшированием и что она была устранена. Кросби также отметил, что проблема затронула около 10 пользователей, хотя неясно, означает ли это, что 10 пользователей получили доступ к другим лентам или что ленты 10 пользователей были доступны для просмотра другим пользователям.