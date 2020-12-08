Камеры в Москве смогут распознавать людей по силуэту

Сообщается, что компания «Электронная Москва», принадлежащая департаменту имущества Москвы, объявила два аукциона. Один — на поставку программы «Видеодетектор для поиска силуэтов людей в кадре», а второй — на поставку программы для хранения и обработки силуэтов людей.

По заказу система должна одновременно обрабатывать не менее 30 тысяч потоков видеоданных с камер, в том числе тех, что стоят в подъездах. Программы будут задавать каждому силуэту трек, а по нему затем можно будет искать граждан в базе данных. Также система должна будет уметь детектировать силуэты людей на фото.

В документах указано, что власти Москвы должны будут получить систему для использования с июля 2021 года. Официально говорят, что система будет применяться правоохранительными органами.