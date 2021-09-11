Камни с Марса укрепили гипотезу о наличии там жизни

Образцы камней, добытые марсоходом, оказались не шире, чем карандаш, и около шести сантиметров в длину. Сейчас они хранятся в запечатанных тубах внутри ровера. Напомним, что первая попытка собрать образцы в начале августа потерпела неудачу. Perseverance действует в районе кратера Езеро. Считается, что этот кратер мог содержать в себе озеро 3,5 млрд дет назад.

Было обнаружено, что порода, из которой были получены первые образцы, имеет базальтовый состав и, вероятно, является продуктом лавовых потоков. Камни продемонстрировали учёным признаки устойчивого взаимодействия с водой. Если эти камни подвергались воздействию воды в течение длительного периода времени, в этом районе могли бы быть зоны с древней микробной жизнью.