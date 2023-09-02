Канада начала отключать российских операторов от роуминга

Канада начала отключать российских операторов от роумингаЗатронуты 10 000 граждан России
Канадские операторы сотовой связи начали отключать от роуминга российские телекоммуникационные компании, включая МТС, «МегаФон», «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) и «ВымпелКом» («Билайн»), в результате санкций, введенных ранее против «большой четверки».
Этот шаг необычен, так как обычно при отказе от сотрудничества со стороны одного из иностранных операторов российские операторы обращались к другим, а здесь разрыв отношений инициировали все операторы Канады.
Это решение может затронуть около 10 000 российских абонентов, нуждающихся в услугах роуминга в Канаде. Даже небольшие канадские компании, такие как Vidéotron, Saskatchewan Telecommunications, Freedom Mobile и Eastlink, также решили не работать с российскими операторами, попавшими под санкции.
Частичным решением проблемы для пострадавших российских абонентов может стать использование Wi-Fi и приобретение SIM-карт местных операторов, однако при этом некоторые услуги, зависящие от роуминга, могут работать некорректно (авторизация или подтверждении банковских транзакций через SMS).