Канада начала отключать российских операторов от роуминга

Этот шаг необычен, так как обычно при отказе от сотрудничества со стороны одного из иностранных операторов российские операторы обращались к другим, а здесь разрыв отношений инициировали все операторы Канады.

Это решение может затронуть около 10 000 российских абонентов, нуждающихся в услугах роуминга в Канаде. Даже небольшие канадские компании, такие как Vidéotron, Saskatchewan Telecommunications, Freedom Mobile и Eastlink, также решили не работать с российскими операторами, попавшими под санкции.

Частичным решением проблемы для пострадавших российских абонентов может стать использование Wi-Fi и приобретение SIM-карт местных операторов, однако при этом некоторые услуги, зависящие от роуминга, могут работать некорректно (авторизация или подтверждении банковских транзакций через SMS).