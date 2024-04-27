Канада пришлёт Украине $12 млн на производство беспилотников и боеприпасы

Опубликовано 27 апреля 2024, 14:37
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Канада пришлёт Украине $12 млн на производство беспилотников и боеприпасыВ рамках очередного раунда помощи
Канада предоставит Украине 3 миллиона долларов на поддержку производства беспилотников на территории страны, говорится в заявлении министра национальной обороны Канады Аниты Ананд. Его слова передает Лента.ру. Интересно, что это не единственные запланированные траты канадского правительства.
Это первый случай, когда Канада будет напрямую содействовать производству военных беспилотников на Украине. Пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.
Кроме того, Канада выделит 9,5 миллионов долларов на закупку крупнокалиберных боеприпасов для Украины в рамках инициативы, возглавляемой Чешской Республикой. Оттава также отправит в Киев еще 100 беспилотников, произведенных канадской компанией Teledyne FLIR.
Эти взносы являются частью усилий Канады по поддержке Украины. Страна уже оказала ей значительную военную и финансовую помощь, включая летальные и гуманитарные средства, в том числе и помощь в обучении украинских солдат.