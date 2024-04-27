Канада пришлёт Украине $12 млн на производство беспилотников и боеприпасы

Это первый случай, когда Канада будет напрямую содействовать производству военных беспилотников на Украине. Пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.

Кроме того, Канада выделит 9,5 миллионов долларов на закупку крупнокалиберных боеприпасов для Украины в рамках инициативы, возглавляемой Чешской Республикой. Оттава также отправит в Киев еще 100 беспилотников, произведенных канадской компанией Teledyne FLIR.

Эти взносы являются частью усилий Канады по поддержке Украины. Страна уже оказала ей значительную военную и финансовую помощь, включая летальные и гуманитарные средства, в том числе и помощь в обучении украинских солдат.