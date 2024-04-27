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Наука и технологии
Опубликовано 27 апреля 2024, 14:37
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Канада пришлёт Украине $12 млн на производство беспилотников и боеприпасы

В рамках очередного раунда помощи
Канада предоставит Украине 3 миллиона долларов на поддержку производства беспилотников на территории страны, говорится в заявлении министра национальной обороны Канады Аниты Ананд. Его слова передает Лента.ру. Интересно, что это не единственные запланированные траты канадского правительства.
Канада пришлёт Украине $12 млн на производство беспилотников и боеприпасы
© Ferra

Это первый случай, когда Канада будет напрямую содействовать производству военных беспилотников на Украине. Пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией.

Кроме того, Канада выделит 9,5 миллионов долларов на закупку крупнокалиберных боеприпасов для Украины в рамках инициативы, возглавляемой Чешской Республикой. Оттава также отправит в Киев еще 100 беспилотников, произведенных канадской компанией Teledyne FLIR.

Эти взносы являются частью усилий Канады по поддержке Украины. Страна уже оказала ей значительную военную и финансовую помощь, включая летальные и гуманитарные средства, в том числе и помощь в обучении украинских солдат.