Канада ввела санкции против Роскомнадзора

В списке также находятся глава Минцифры Максут Шадаев, информационные агентства ТАСС, Regnum, ведомство Роскомнадзор, бывший глава Яндекса Тигран Худавердян. Ранее против него ввёл санкции Евросоюз, после чего Худавердян ушёл с руководящих постов.

Помимо этого, в санкционном списке Канады теперь числятся патриарх Московского и всея Руси Кирилл и телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.