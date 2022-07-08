Канада ввела санкции против Роскомнадзора

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Канада ввела санкции против РоскомнадзораИ против других организаций и лиц
Канада расширила антироссийские санкции и включила в список ещё 30 физических лиц и 15 компаний, «контролируемых или принадлежащих российским властям и участвующих в дезинформации». В перечне Роскомнадзор.
В списке также находятся глава Минцифры Максут Шадаев, информационные агентства ТАСС, Regnum, ведомство Роскомнадзор, бывший глава Яндекса Тигран Худавердян. Ранее против него ввёл санкции Евросоюз, после чего Худавердян ушёл с руководящих постов.
Помимо этого, в санкционном списке Канады теперь числятся патриарх Московского и всея Руси Кирилл и телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева.