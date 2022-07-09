Канадцев лишили интернета почти на сутки

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Канадцев лишили интернета почти на суткиБыл сбой у телеком-оператора
Канадская телекоммуникационная компания Rogers пострадала от серьёзного сбоя в работе стационарных телефонов, сотовой связи и интернета. Сбой произошёл по всей стране. Downdetector показывал тысячи отчётов о проблемах: люди просыпались утром и не могли выйти в интернет.
Rogers опубликовала первое сообщение о сбое до 9:00, а затем замолчала на пару часов. В пятницу днём компания написала в твиттере , что её техническая служба работает над восстановлением сервисов. Однако подключения к сети у части людей по факту не было почти сутки.
Специалисты Cloudflare, американской компании, предоставляющей услуги CDN, защиту от DDoS-атак и т.д., предположили, что сбой является результатом внутренней ошибки в Rogers, а не кибератаки. The Verge пишет, что в результате сбоя в Канаде отрубило 25% интернет-трафика.