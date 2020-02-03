Канадец установил глаз с камерой вместо потерянного

Мужчину уже нарекли Eyeborg (eye + cyborg, «глаз» и «киборг»). Он потерял правый глаз ещё в детстве. Теперь режиссёру-любителю уже 47 лет. Вместо глаза он вставляет камеру, одна из вариаций которой ещё и может светиться красным, как у Терминатора. Сам прибор не связан со зрительным нервом, поэтому по факту не возвращает мужчине зрение. Зато камера может записывать ролики длительностью по крайней мере 30 минут.

Сейчас Спенс сотрудничает с польской компанией Next Eye Prosthesis над версией «глаза», которую можно напечатать на 3D-принтере. В будущем мужчина хочет запустить продажи беспроводных глазных камер.