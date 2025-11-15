Канадская SBQuantum создаст квантовый магнитометр для ЕС

Опубликовано 15 ноября 2025, 08:151 мин.
Канадская SBQuantum создаст квантовый магнитометр для ЕСЕвропейского космического агентства
Канадская компания SBQuantum получила контракт Европейского космического агентства на € 800 000 для разработки прототипа квантового магнитометра, предназначенного для спутников, которые наблюдают за Землёй.
Контракт рассчитан на 21 месяц. За это время SBQuantum модернизирует свой квантовый алмазный магнитометр, который уже передали ESA для тестирования в 2024 году. Новая версия будет адаптирована под повышенную чувствительность и точность.
Квантовые алмазные магнитометры, установленные на спутниках, могут быть намного чувствительнее традиционных приборов, которые используются в космической технике сегодня. В ESA считают, что важно доказать, что создание такого устройства «возможно на практике».