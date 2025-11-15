Канадская SBQuantum создаст квантовый магнитометр для ЕС

Контракт рассчитан на 21 месяц. За это время SBQuantum модернизирует свой квантовый алмазный магнитометр, который уже передали ESA для тестирования в 2024 году. Новая версия будет адаптирована под повышенную чувствительность и точность.

Квантовые алмазные магнитометры, установленные на спутниках, могут быть намного чувствительнее традиционных приборов, которые используются в космической технике сегодня. В ESA считают, что важно доказать, что создание такого устройства «возможно на практике».