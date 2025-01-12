Канадские учёные первыми объяснили странные белые пятна у северного сияния

Опубликовано 12 января 2025, 13:301 мин.
Канадские учёные первыми объяснили странные белые пятна у северного сиянияУченые идентифицировали белое пятно рядом с северным сиянием как источник тепла
Впервые ученые объяснили белое или сероватое пятно, которое иногда появляется рядом с северным сиянием. Исследователи из Университета Калгари опубликовали свои выводы в журнале Nature Communications.
Пятно, наблюдаемое рядом с северным сиянием, представляет собой тип «структурированного континуального излучения», связанного с активностью «Авроры».
Эмма Спансвик, ведущий автор исследования, объясняет, что пятно, скорее всего, является источником тепла, что говорит о том, что «аврора» сложнее, чем считалось ранее. Это открытие стало возможным благодаря более совершенным фотокамерам, которые позволили получить более качественные и правдивые цветные изображения ночного неба.
Северное сияние представляет собой световое явление, наблюдаемое в верхних слоях атмосферы, особенно вблизи полярных регионов. Это свечение возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли и атмосферными газами.