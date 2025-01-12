Канадские учёные первыми объяснили странные белые пятна у северного сияния

Пятно, наблюдаемое рядом с северным сиянием, представляет собой тип «структурированного континуального излучения», связанного с активностью «Авроры».

Эмма Спансвик, ведущий автор исследования, объясняет, что пятно, скорее всего, является источником тепла, что говорит о том, что «аврора» сложнее, чем считалось ранее. Это открытие стало возможным благодаря более совершенным фотокамерам, которые позволили получить более качественные и правдивые цветные изображения ночного неба.

Северное сияние представляет собой световое явление, наблюдаемое в верхних слоях атмосферы, особенно вблизи полярных регионов. Это свечение возникает в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли и атмосферными газами.