Канадский премьер: Meta* ставит жизни людей ниже прибыли

Трюдо обвинил Metaв том, что корпоративная прибыль для нее приоритетнее безопасности людей и местной журналистики. Он выразил недоверие, что в чрезвычайной ситуации Facebook препятствует доступу к актуальной местной информации, когда канадцы полагаются на социальные сети для получения новостей.

Решение Metaблокировать канадские новости ранее стало ответом на принятие правительством страны Закона об онлайновых новостях, который обязывает крупные социальные сети договариваться с канадскими новостными издательствами о компенсации за предоставленный контент. Это привело к тому, что контент местных новостных провайдеров, включая CBC и The Yellowknifer, стал недоступен в Facebook и Instagram*. Google в свое время также пригрозила аналогичными действиями.

Трюдо подчеркнул важность качественной местной журналистики во время чрезвычайных ситуаций и раскритиковал выбор компании Meta*.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена