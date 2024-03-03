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Наука и технологии
Опубликовано 03 марта 2024, 09:00
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Канадским полицейским усложнили доступ к IP-адресам граждан

Нужен ордер
Верховный суд Канады постановил, что для получения IP-адреса пользователя правоохранительным органам необходим ордер. Это решение укрепляет права канадцев на конфиденциальность в Интернете, отмечает CBC.

Дело касалось того, относится ли IP-адрес — код, идентифицирующий устройство в Интернете, — к персональным данным, защищенным Канадской хартией прав и свобод. В решении большинства, написанном судьей Андромахой Каракатсанис, утверждается, что IP-адрес действительно является «важнейшим связующим звеном» между пользователем и его деятельностью в Интернете. Поскольку в конечном итоге он может раскрыть личность пользователя, он заслуживает «разумного ожидания конфиденциальности».

Судья Каракатсанис подчеркнула, что проблемы конфиденциальности выходят за рамки ограниченной информации, непосредственно связанной с IP-адресом. Она отметила, что эта информация может быть объединена с данными третьих сторон, чтобы составить полную картину действий пользователя в Интернете.

Некоторые выразили обеспокоенность, что требование ордеров на IP-адреса может помешать правоохранительным органам проводить расследования. Однако большинство членов суда заявили, что получение ордера не является необоснованным бременем и защищает частную жизнь канадцев без ущерба для общественной безопасности.

Источник:CBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#IP68
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#интернет
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#Канада
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#суд