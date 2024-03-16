Канадско-российского мужчину посадили в тюрьму за использование ПО LockBit

Власти арестовали Васильева в октябре 2022 года в его резиденции в Онтарио. Улики, собранные во время рейда, напрямую связали его с операциями LockBit: Васильев активно пользовался ноутбуком, на котором отображался экран входа в панель управления LockBit, используемый для запуска атак, следователи обнаружили начальную фразу, связанную с биткоин-кошельком, на который пришел выкуп от жертвы LockBit, а также найден был файл под названием «TARGETLIST», который содержал подробную информацию о потенциальных жертвах.

LockBit, действующий с 2019 года, стал доминирующей силой в мире вымогательского ПО. Работая по модели «RaaS» (Ransomware-as-a-Service), LockBit предоставляет филиалам инструменты и инфраструктуру для проведения атак. Прибыль делится между группой и ее филиалами.

По оценкам ФБР, LockBit вымогала более 120 миллионов долларов по всему миру. В феврале 2024 года в результате масштабных международных усилий была уничтожена значительная часть инфраструктуры LockBit, захвачены серверы и нарушены каналы связи. Однако группировка демонстрирует устойчивость, проводя новые атаки и захватывая новые жертвы.