Канадскую Sandvine обвинили в слежке. Теперь она уйдет из «недемократических» стран

В своем заявлении Sandvine сообщила, что уже вышла из 32 стран и находится в процессе выхода еще из 24, включая Египет, где она прекратит свою деятельность к 2025 году. Это решение последовало за многолетними расследованиями, связавшими ПО Sandvine с полицией разных стран. Компания утверждает, что решение было принято на основе индекса демократии The Economist и после консультаций с правительственными учреждениями США.