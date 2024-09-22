Канадскую Sandvine обвинили в слежке. Теперь она уйдет из «недемократических» стран

Опубликовано 22 сентября 2024, 05:151 мин.
Канадскую Sandvine обвинили в слежке. Теперь она уйдет из «недемократических» странНа фоне проверки интернет-слежки
Канадская технологическая компания Sandvine объявила о планах выхода из 56 «недемократических» стран, после критики за ее роль в интернет-слежке и цензуре. Компания, известная тем, что предоставляла технологии, позволявшие правительствам следить за гражданами, переключает свое внимание на «поддержку демократических стран».
В своем заявлении Sandvine сообщила, что уже вышла из 32 стран и находится в процессе выхода еще из 24, включая Египет, где она прекратит свою деятельность к 2025 году. Это решение последовало за многолетними расследованиями, связавшими ПО Sandvine с полицией разных стран. Компания утверждает, что решение было принято на основе индекса демократии The Economist и после консультаций с правительственными учреждениями США.