Канаду обвинили в будущем «затыкании» ведущих подкастов

Хотя законодательство ограждает создателей подкастов от прямого регулирования, CRTC отнесла их к категории «программ» и требует от платформ, распространяющих подкасты, зарегистрироваться в комиссии.

Этот шаг вызвал опасения, что стандарты и ожидания в отношении контента, применяемые в настоящее время на телевидении и радио, в конечном итоге могут распространиться и на подкасты. В результате может возникнуть иерархия среди подкастов, в которой предпочтение будет отдаваться одобренному CRTC контенту, а не иностранным и не одобренным подкастам, что может привести к изменению видимости и охвата различных подкастеров.

Само собой не всем это понравилось