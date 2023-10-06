Канаду обвинили в будущем «затыкании» ведущих подкастов

Канаду обвинили в будущем «затыкании» ведущих подкастовИстория продолжается
Канадская комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям (CRTC) расширила сферу своего регулирования в соответствии с Законом о потоковом вещании в Интернете. Изначально направленный на таких гигантов, как Disney и Netflix, закон теперь распространяется на компании, занимающиеся стримингом, чей доход в год превышает 10 млн долларов. CRTC также решила включить в сферу своего действия онлайн-новости, порнографию и подкасты.
Хотя законодательство ограждает создателей подкастов от прямого регулирования, CRTC отнесла их к категории «программ» и требует от платформ, распространяющих подкасты, зарегистрироваться в комиссии.
Этот шаг вызвал опасения, что стандарты и ожидания в отношении контента, применяемые в настоящее время на телевидении и радио, в конечном итоге могут распространиться и на подкасты. В результате может возникнуть иерархия среди подкастов, в которой предпочтение будет отдаваться одобренному CRTC контенту, а не иностранным и не одобренным подкастам, что может привести к изменению видимости и охвата различных подкастеров.
Само собой не всем это понравилось