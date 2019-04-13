Кандидат в президенты собрался использовать собственные голограммы для проведения митингов

Эндрю Янг известен как кандидат, демонстрирующий интерес к новым технологиям. Например, прошлым летом он объявил, что принимает пожертвования на свою предвыборную кампанию в криптовалюте.

Теперь он заявил, что будет использовать собственное голографическое изображение для проведения предвыборных митингов в нескольких городах США. Для создания голограмм, вероятно, будет использоваться та же самая технология, которая применялась на фестивале Coachella-2012 для изображения Тупака Шакура. На видео для TMZ Live Янг показал ролик, где он пытается танцевать рядом с голограммой рэпера.