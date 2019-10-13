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Кандидат в президенты США доказал, что информации в соцсетях нельзя доверять
Купить политическую рекламу может кто угодно
Кандидат в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) купила рекламу в Facebook, в которой указывалось, что соцсеть поддерживает действующего президента страны Дональда Трампа (Donald Trump). Этим экспериментом политик доказала, что площадка может размещать заведомо ложную информацию.
Уоррен платила за посты с утверждениями, что основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) поддерживает переизбрание Трампа.
«Мы намеренно сделали объявление на Facebook с ложными утверждениями и отправили на рекламную платформу Facebook, чтобы посмотреть, будет ли оно одобрено. Это было одобрено быстро», — рассказала политик.
По её мнению, готовность соцсети публиковать политическую и ложную рекламу показывает, что компания отдаёт предпочтение прибыли, а не защите демократии.
Представители Facebook отметили, что площадка просто не подвергает цензуре высказывания политиков.
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