Кандидат в президенты США доказал, что информации в соцсетях нельзя доверять

Уоррен платила за посты с утверждениями, что основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) поддерживает переизбрание Трампа.

«Мы намеренно сделали объявление на Facebook с ложными утверждениями и отправили на рекламную платформу Facebook, чтобы посмотреть, будет ли оно одобрено. Это было одобрено быстро», — рассказала политик.

По её мнению, готовность соцсети публиковать политическую и ложную рекламу показывает, что компания отдаёт предпочтение прибыли, а не защите демократии.

Представители Facebook отметили, что площадка просто не подвергает цензуре высказывания политиков.