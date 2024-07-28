Кандидат в президенты США купит биткоины на $615 млрд в случае избрания

Выступая в среду, Кеннеди предложил, чтобы федеральное правительство приобретало биткойн до тех пор, пока его запасы не сравняются с золотым запасом США стоимостью 615 миллиардов долларов, который в настоящее время составляет 8 134 тонны.

План Кеннеди потребует покупки примерно 9,4 миллиона BTC, что составляет почти 45% от общего объема биткоина. Он считает, что биткойн, с его децентрализованной, представляет собой более честную валюту по сравнению с традиционными фиатными системами.

Согласно предложению Кеннеди, правительство США приобретет биткоин в течение первого срока его полномочий, стремясь зеркально отразить золотой запас страны. Эта стратегия соответствует более широкому видению Кеннеди — обеспечить государственную валюту и долговые обязательства разнообразной корзиной активов, включая золото, серебро, платину и биткоин.