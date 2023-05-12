Кандидат в президенты Турции вышел из гонки после публикации дипфейка с его лицом

Он утверждает, что это видео - фейк, созданный с использованием материалов «израильского порносайта». Индже, бывший директор школы и член Республиканской народной партии, решительно отрицает подлинность видео, заявляя, что это клеветническая атака на его личность.

Индже выразил свое беспокойство по поводу распространенности таких видео на этих выборах, назвав ситуацию беспрецедентной за его 45-летний политический опыт.

Однако без юмора к ситуации от не отнесся. Он добавил: «если у меня и были такие видео, то они были сделаны в прошлом. Но у меня нет таких видео … это не моя личная жизнь, это клевета. Это неправда».