Капча про Путина, опасные хакеры: «кибербезопасник» рассказал о дарквеб-маркете

Удивительно, но на рынке существовал свой свод правил, в том числе запрет на детскую порнографию. Однако эти правила сосуществовали с продажей украденных данных. Blackheart отметил иронию в том, что киберпреступники придерживаются кодекса поведения и при этом игнорируют закон.

Самым тревожным открытием стало осознание того, что этим рынком управляет известная киберпреступная группировка. Эта группа, ответственная за масштабные взломы таких компаний, как AT&T и Home Depot, открыто обсуждала методы взлома и использовала уязвимости.

Несмотря на то, что путешествие в темную паутину сопряжено с определенными рисками, Blackheart утверждает, что оно дает ценную информацию для специалистов по кибербезопасности. Наблюдаемые им разговоры могут быть использованы для разработки более совершенных протоколов безопасности и выявления потенциальных угроз.

Например, обсуждение методов утечки данных может помочь создать правила, чтобы отмечать подозрительную сетевую активность. Когда преступники обсуждают недавние взломы, они часто раскрывают подробности, не встречающиеся в новостных сообщениях. Эта информация может быть использована целевыми компаниями для укрепления своей безопасности.