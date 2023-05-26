Капча «вы не робот?» начала просить идентифицировать то, чего не существует

Одним из таких объектов является «Йоко», который описывается как сочетание улитки и йойо. Изображения, представленные в этих капчах, включая «Йоко», созданы искусственным интеллектом (ИИ). Пользователи также сообщали, что их просили идентифицировать сгенерированные ИИ изображения кубика-рубика. Эти капчи используются hCaptcha, сторонней компанией, отвечающей за процесс проверки Discord.

Discord пояснил, что он не контролирует содержание капчи напрямую, поскольку изображения на них определяются собственной технологией hCaptcha. Согласно hCaptcha, недавнее использование «Йоко» была частью короткого теста, свидетелями которого стало лишь небольшое количество людей.