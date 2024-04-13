Капитаны с опаской отнеслись к беспилотным кораблям

Исследование, проведенное среди более чем 8 000 норвежских капитанов, выявило сильную корреляцию между профессиональной приверженностью и скептицизмом по отношению к автономным судам. Капитаны, гордящиеся своей профессией, больше всех сомневались в безопасности беспилотных судов.

Исследователи считают, что это сопротивление вызвано ощущением потери контроля. В отличие от систем автопилота, которые экипаж может активировать или деактивировать по мере необходимости, автономные корабли исключают принятие решений человеком из уравнения. Отсутствие прямого контроля особенно опасно для навигации в непредвиденных ситуациях или чрезвычайных ситуациях.

«Моряки лучше всего приспособлены к принятию решений в сложных ситуациях», — говорит Асбьёрн Лейн Аалберг, ведущий автор исследования. Он подчеркивает важность «мореходства» — профессионального суждения и опыта моряка, — которое машины в настоящее время не в состоянии воспроизвести.

Интересно, что исследование также указывает на разницу между поколениями. Более молодые и опытные капитаны выразили еще больший скептицизм, чем их старшие коллеги. Это говорит о потенциальном страхе перед потерей работы или изменением условий труда в морской отрасли.