Капли для глаз улучшили зрение без очков

Новые капли называются Vuity. Они были созданы как пресбиопии. Дело в том, что с возрастом хрусталик глаза теряет свои эластические свойства и становится не способен также активно изменять свою форму, как в молодости. Глазные капли компенсируют это, вызывая сужение зрачка. Сужение зрачка уменьшает рассеяние света, поэтому последний лучше концентрируется на сетчатке, позволяя людям чётко видеть как близкие, так и далёкие объекты.

Сообщается, что активный ингредиент капель пилокарпин начинает действовать примерно через 15 минут. Vuity можно использовать один раз в день на каждый глаз. Бутылка будет стоить около 80 долларов, её хватит почти на месяц при ежедневном использовании.