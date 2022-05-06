Наука и технологии
Вчера в 17:22
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Капли для глаз улучшили зрение без очков

Учёные объяснили, как это работает
С возрастом у многих развивается пресбиопия, она мешает людям читать тексты вблизи с экранов или бумаги. Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило капли, которые помогают повысить остроту зрения при таком недуге. Людям даже не нужны очки или линзы.
Капли для глаз улучшили зрение без очков

Новые капли называются Vuity. Они были созданы как пресбиопии. Дело в том, что с возрастом хрусталик глаза теряет свои эластические свойства и становится не способен также активно изменять свою форму, как в молодости. Глазные капли компенсируют это, вызывая сужение зрачка. Сужение зрачка уменьшает рассеяние света, поэтому последний лучше концентрируется на сетчатке, позволяя людям чётко видеть как близкие, так и далёкие объекты.

Сообщается, что активный ингредиент капель пилокарпин начинает действовать примерно через 15 минут. Vuity можно использовать один раз в день на каждый глаз. Бутылка будет стоить около 80 долларов, её хватит почти на месяц при ежедневном использовании.

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