Капли для глаз улучшили зрение без очков

Вчера в 17:22
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Капли для глаз улучшили зрение без очковУчёные объяснили, как это работает
С возрастом у многих развивается пресбиопия, она мешает людям читать тексты вблизи с экранов или бумаги. Недавно Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило капли, которые помогают повысить остроту зрения при таком недуге. Людям даже не нужны очки или линзы.
Новые капли называются Vuity. Они были созданы как пресбиопии. Дело в том, что с возрастом хрусталик глаза теряет свои эластические свойства и становится не способен также активно изменять свою форму, как в молодости. Глазные капли компенсируют это, вызывая сужение зрачка. Сужение зрачка уменьшает рассеяние света, поэтому последний лучше концентрируется на сетчатке, позволяя людям чётко видеть как близкие, так и далёкие объекты.
Сообщается, что активный ингредиент капель пилокарпин начинает действовать примерно через 15 минут. Vuity можно использовать один раз в день на каждый глаз. Бутылка будет стоить около 80 долларов, её хватит почти на месяц при ежедневном использовании.