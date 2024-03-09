Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США рассматривает возможность включения CXMT в черный список, что фактически лишит компанию доступа к важнейшим американским технологиям и помешает ей производить передовые чипы. Это может существенно повлиять на конкурентоспособность CXMT в борьбе с такими признанными игроками, как Micron Technology (США), Samsung (Южная Корея) и SK Hynix (Южная Корея). Примечательно, что компания Micron уже давно выступает за введение ограничений в отношении CXMT, что говорит о возможном лоббировании интересов отрасли.

Потенциальные санкции стали ответом на достижения китайского технологического гиганта Huawei. В прошлом году Huawei представила смартфон 5G, оснащенный 7-нанометровым чипом отечественного производства, что является значительным технологическим скачком. Это событие вызывает особое беспокойство, поскольку ранее власти страны закрыли доступ Huawei к ведущим иностранным производителям чипов из-за угрозы «национальной безопасности».