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Наука и технологии
Опубликовано 09 марта 2024, 21:00
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«Карающая длань» санкций США обратилась к еще одной китайской компании — CXMT

Ее могут добавить в «черный список»
Правительство США повышает ставки в глобальной гонке за чипы. Сообщается, что оно рассматривает возможность введения санкций против китайского производителя микросхем памяти CXMT. Этот шаг, если он будет принят, еще больше ограничит возможности Китая по разработке передовых полупроводников и поставит под вопрос доминирование США в этом важнейшем технологическом секторе.

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США рассматривает возможность включения CXMT в черный список, что фактически лишит компанию доступа к важнейшим американским технологиям и помешает ей производить передовые чипы. Это может существенно повлиять на конкурентоспособность CXMT в борьбе с такими признанными игроками, как Micron Technology (США), Samsung (Южная Корея) и SK Hynix (Южная Корея). Примечательно, что компания Micron уже давно выступает за введение ограничений в отношении CXMT, что говорит о возможном лоббировании интересов отрасли.

Потенциальные санкции стали ответом на достижения китайского технологического гиганта Huawei. В прошлом году Huawei представила смартфон 5G, оснащенный 7-нанометровым чипом отечественного производства, что является значительным технологическим скачком. Это событие вызывает особое беспокойство, поскольку ранее власти страны закрыли доступ Huawei к ведущим иностранным производителям чипов из-за угрозы «национальной безопасности».

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
Теги:
#санкции
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#Китай
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#сша