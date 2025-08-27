Карельские генетики создадут собственное маточное стадо форели

Кроме аквакультуры, карельские исследователи изучают паразитов и инвазивные виды растений. В институте биологии КарНЦ РАН ведутся исследования иксодовых клещей — переносчиков опасных заболеваний. Учёные отслеживают численность и распространение клещей, которые сдвигаются на запад, иногда достигая Швеции и Норвегии.

Особое внимание уделяется и борьбе с борщевиком Сосновского, опасным для местной флоры и фауны. В заповеднике Кивач ведутся эксперименты по контролю этого растения, а также по восстановлению среднетаежной природы.

Уникальные разработки связаны и с лесными ресурсами. Здесь высажены первые в мире клонированные карельские берёзы. Ранее для получения деревьев с нужными свойствами требовалось много лет и отбор семян, а теперь саженцы получают из клеток в пробирках. Первые посадки таких «карельских овечек Долли» уже насчитывают около 30 деревьев.