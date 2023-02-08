"Каркасы" для замены тканей человека начнут создавать на 3D-принтере

"В человеческом организме существует 20 аминокислот естественного происхождения, из которых состоят белки", - говорит Адам Фаршид, ведущий автор исследования. “Аминокислоты могут соединяться в более крупные цепочки, как Lego. Когда цепочки аминокислот длиннее 50 аминокислот, они называются белками, а когда эти цепочки короче 50 аминокислот, они называются пептидами. В этой работе мы использовали пептиды в качестве основного материала для 3D-печати".

Эти "многодоменные пептиды" имеют гидрофобную структуру с одной стороны и гидрофильную с другой. Когда их помещают в воду, "одна из молекул переворачивается на другую, создавая то, что мы называем гидрофобным сэндвичем", - сказал Фаршид.

Он хотел показать, что эти пептиды являются отличными чернилами для 3D-печати.

"Это может показаться нелогичным, поскольку наш материал такой мягкий, но я понял, что наши многодоменные пептиды - идеальный кандидат на чернила, поскольку они самособираются", - продолжает он. “Химически модифицировав материал, чтобы сделать его более пригодным для 3D-печати. Я увеличил концентрацию примерно в четыре раза, и это сработало чрезвычайно хорошо".

Это первый случай, когда любая самособирающаяся пептидная система была использована для успешной 3D-печати таких сложных структур.