Карманный ПЦР: новые тест-полоски превзошли лабораторные методы

Эти полоски, сравнимые по точности с традиционными ПЦР-тестами, обеспечивают быстрое обнаружение заболеваний на месте. В отличие от ПЦР-тестов, требующих специального оборудования и опыта, эти полоски просты в использовании и напоминают привычные экспресс-тесты на антиген.

Полоски работают за счет использования наноокружностей ДНК и белков CRISPR/Cas. Эти белки, известные своей ролью в редактировании генов, запрограммированы на определенные последовательности ДНК. Если цель присутствует, наноокружности разрушаются, запуская каскадную реакцию, легко обнаруживаемую тест-полоской даже при минимальном количестве целевой ДНК.

Области применения этой технологии обширны. Фей Денг, другой исследователь, считает, что полоски могут ускорить реакцию на возникающие заболевания, отследить устойчивость к антибиотикам и помочь в сохранении исчезающих видов.

Команда уже сотрудничает с австралийскими промышленными предприятиями для организации местного производства и изучения различных областей применения.

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