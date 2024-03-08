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Наука и технологии
Опубликовано 08 марта 2024, 02:15
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Карманный ПЦР: новые тест-полоски превзошли лабораторные методы

По точности и скорости
Представьте себе, что вы можете получить результат генного теста лабораторного качества за несколько минут, в домашних условиях и всего за несколько долларов. Такое будущее стало ближе, чем когда-либо, благодаря новой технологии «тест-полосок», разработанной инженерами из UNSW Sydney.

Эти полоски, сравнимые по точности с традиционными ПЦР-тестами, обеспечивают быстрое обнаружение заболеваний на месте. В отличие от ПЦР-тестов, требующих специального оборудования и опыта, эти полоски просты в использовании и напоминают привычные экспресс-тесты на антиген.

Полоски работают за счет использования наноокружностей ДНК и белков CRISPR/Cas. Эти белки, известные своей ролью в редактировании генов, запрограммированы на определенные последовательности ДНК. Если цель присутствует, наноокружности разрушаются, запуская каскадную реакцию, легко обнаруживаемую тест-полоской даже при минимальном количестве целевой ДНК.

Области применения этой технологии обширны. Фей Денг, другой исследователь, считает, что полоски могут ускорить реакцию на возникающие заболевания, отследить устойчивость к антибиотикам и помочь в сохранении исчезающих видов.

Команда уже сотрудничает с австралийскими промышленными предприятиями для организации местного производства и изучения различных областей применения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#разработка